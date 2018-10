Lotta, Mondiali 2018: programma, orari e tv di oggi (venerdì 26 ottobre). Tutti gli azzurri in gara

I Campionati Mondiali di lotta giungono nell’ultima parte del programma di gare, con le ultime tre giornate in cui verranno assegnati tutti i titoli iridati della lotta greco-romana. Nella settima giornata andranno in scena i ripescaggi e le finali delle categorie 55, 63, 72 e 82 kg, inoltre cominceranno i tabelloni di tre nuove categorie: 60, 67 e 87 kg. Dopo una giornata senza azzurri in gara, la nazionale italiana di lotta schiera due dei tre atleti che ci rappresenteranno nella lotta greco-romana nella rassegna iridata di Budapest, con Ignazio Sanfilippo nei -67 e Fabio Parisi tra i -87 kg. I nostri portacolori saliranno in pedana a partire dalle 10.30 per le eliminatorie, mentre alle 16.45 si disputeranno le semifinali. Tutti i combattimenti della rassegna iridata sono visibili in diretta streaming sul sito della UWW, la federazione internazionale. Di seguito il calendario completo della settima giornata dei Mondiali di lotta.

VENERDÌ 26 OTTOBRE

Lotta greco-romana 60 – 67 (Ignazio Sanfilippo) – 87 (Fabio Parisi) kg:

10.30-15.30 Qualificazioni

16.45-17.45 Semifinali

Lotta greco-romana 55 – 63 – 72 – 82 kg:

10.30-15.30 Ripescaggi

18.00-21.00 Finali













Foto: Fijlkam