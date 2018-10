Lotta libera, Mondiali Budapest 2018: Frank Chamizo vola in semifinale! Burroughs out, sfiderà Sidakov

Frank Chamizo continua la sua corsa verso la finale della categoria 74 kg della lotta libera maschile ai Mondiali di lotta di Budapest (Ungheria): l’italiano nei quarti di finale stende per 6-1 il kazako Bolat Sakayev ed ora, nelle semifinali in programma questo pomeriggio sfiderà il russo Zaurbek Sidakov.

Dopo aver vinto abbastanza agevolmente nei sedicesimi contro il tagiko Gamid Dzhalilov e negli ottavi contro il sudcoreano Byungmin Gong, nei quarti l’azzurro supera il kazako Bolat Sakayev: a passare in vantaggio però è proprio l’avversario di Chamizo, bravo a portare fuori l’italiano a 5’31” dal termine. Il punto subito scuote il nostro portacolori, che immediatamente con un atterramento si porta sul 2-1 e poi subito si ripete indirizzando il match e salendo 4-1. Discorso chiuso a 56″ dal termine con l’atterramento che vale il 6-1, controllo agevole nel finale e pass per il penultimo atto portato a casa da Chamizo.

In semifinale però l’italiano non troverà lo statunitense Jordan Ernest Burroughs, sconfitto, a sorpresa ed all’ultimo secondo, dal russo Zaurbek Sidakov, bravo ad imporsi per 6-5. Nella parte bassa del tabellone invece l’altra semifinale sarà tra il georgiano Avtandil Kentchadze, che batte per 5-2 l’azero Abubakr Abakarov, ed il turco Soner Demirtas, che supera il bielorusso Azamat Nurykau per 2-0.













Foto: UWW

