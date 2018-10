Lotta libera, Mondiali 2018: Frank Chamizo demolisce il tagiko Dzhalilov e passa agli ottavi di finale!

Incomincia nel migliore dei modi il cammino di Frank Chamizo ai Mondiali di lotta 2018 a Budapest (Ungheria) nella sua nuova categoria (olimpica) dei 74 kg. Il nostro portacolori si è sbarazzato agevolmente all’esordio del tagiko Gamid Dzhalilov con il punteggio finale di 9-0 accedendo così agli ottavi di finale in cui affronterà uno tra l’ucraino Kusyak ed il sudcoreano Gong. L’italo-cubano ha imposto la sua classe e la sua potenza atterrando l’avversario per due volte nel primo round e portandosi avanti per 4-0 alla pausa. Dzhalilov ha provato a trascinare l’azzurro in diverse fasi di lotta a terra senza riuscire a mettere a segno una proiezione o un atterramento, mentre Chamizo ha continuato ad attaccare l’avversario con continuità senza lasciargli possibilità di replica.

Il campione iridato in carica dei 70 kg ha messo a segno altri due atterramenti da 2 punti per poi spingere fuori dalla pedana il tagiko, chiudendo l’incontro con lo score di 9-0 e lanciando un segnale importante allo statunitense Jordan Burroughs, possibile avversario in semifinale e rivale più accreditato nella corsa verso il titolo mondiale. La punta di diamante del nostro movimento punta a diventare il primo lottatore della storia a laurearsi campione iridato in tre categorie di peso differenti, dopo aver conquistato il titolo nel 2015 tra i 65 kg e nel 2017 tra i 70 kg.













Foto: UWW