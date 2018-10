Lotta libera, Mondiali Budapest 2018: assegnati gli ultimi due titoli al maschile ed i primi due al femminile. Bronzo per Conyedo, out Dalma Caneva

Il medagliere dell’Italia si sblocca alla quarta giornata dei Campionati del Mondo 2018 di lotta in corso di svolgimento a Budapest grazie alla medaglia di bronzo di Abraham Conyedo nella categoria olimpica dei 97 kg. Peccato per la prima azzurra impegnata nella lotta libera femminile, infatti Dalma Caneva è stata estromessa dal tabellone dei 68 kg ai quarti di finale dalla cinese Feng Zhou mancando anche il ripescaggio a causa della sconfitta dell’asiatica in semifinale. Oggi sono stati assegnati gli ultimi due titoli iridati di lotta libera maschile (70 e 97 kg) ed i primi due al femminile (55 e 59 kg), mentre si sono disputate le qualificazioni e le semifinali di altre quattro categorie di peso di lotta femminile (65, 68, 72 e 76 kg).

Nei 70 kg maschili il russo Gazimagomedov si è aggiudicato la medaglia d’oro iridata grazie al successo in finale sul portacolori del Bahrain Batirov, mentre le due medaglie di bronzo sono andate al georgiano Iakobishvili e al cubano Maren Castillo. Tra i 97 kg il russo Sadulaev si è imposto per 2-0 nell’atto conclusivo sul campione olimpico e due volte campione iridato Snyder (Usa). Il podio è stato completato dal georgiano Odikadze e dall’azzurro Abraham Conyedo, il quale si è sbarazzato prima del mongolo Ulziisaikhan e poi del padrone di casa ungherese Oliinyk per conquistare un fantastico bronzo.

Al femminile la prima a laurearsi campionessa iridata è stata la nipponica Mukaida nei 55 kg, con la vittoria in finalissima per 12-0 contro la bielorussa Sidakova. I due bronzi sono stati assegnati alla nordcoreana Jong e alla cubana Montero Herrera. Nella categoria 59 kg si è imposta un altra giapponese, Risako Kawai, la quale ha battuto la turca Yesilirmak nell’atto conclusivo per 8-0, mentre le finaline sono state vinte dalla mongola Baatarjav e dalla cinese Pei.

Domani andranno in scena i ripescaggi e le finali di altre quattro categorie di peso di lotta femminile: nei 65 kg il titolo verrà conteso dalla finlandese Olli e dalla canadese Lappage, nei 68 kg l’atto conclusivo vedrà la sfida tra l’ucraina Cherkasova e la francese Larroque, nella categoria 72 kg la canadese Di Stasio sfiderà la mongola Ochirbat e tra le 76 kg lotteranno per la medaglia d’oro la turca Adar e la statunitense Gray.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Fijlkam