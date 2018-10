Lotta greco-romana, Mondiali Budapest 2018: nei 97 kg subito fuori Nikoloz Kakhelashvili

Brutte notizie per l’Italia nella penultima giornata dei Mondiali di lotta di Budapest: in Ungheria, nella greco-romana, categoria 97 kg, l’azzurro Nikoloz Kakhelashvili è stato eliminato ai sedicesimi dall’armeno Artur Aleksanyan, che lo ha rimontato e battuto ai punti per 5-1. Ora il lottatore italiano può sperare solamente nei ripescaggi per la medaglia di bronzo.

L’azzurro era partito bene ed aveva approfittato della penalità inflitta all’avversario per passare in vantaggio a 4’42”, ma nella fase di lotta a terra l’armeno si era subito divincolato. Dopo l’intervallo Aleksanyan ha preso in mano l’incontro e a 2’08 è arrivata la penalità per l’azzurro, che ha riportato l’incontro in equilibrio. Nella seguente fase di lotta a terra però l’armeno è stato molto efficace, trovando due rotolamenti da due punti, a 1’53” e 1’46”, salendo così 1-5. Nelle ultime fasi dell’incontro l’azzurro non è riuscito ad impensierire l’armeno ed ha dovuto così salutare il torneo iridato al primo incontro.













Foto: Pagina Facebook Nikoloz Kakhelashvili

roberto.santangelo@oasport.it