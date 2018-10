Lotta greco-romana, Mondiali Budapest 2018: Ignazio Sanfilippo supera i sedicesimi nei 67 kg

Finalmente buone notizie per l’Italia dai Mondiali di lotta di Budapest: in Ungheria nella greco-romana, categoria 67 kg, Ignazio Sanfilippo ha dominato il suo incontro dei sedicesimi, schienando il boliviano Yerko Fidel Cadtro Fernandez dopo circa un minuto e mezzo, quando era già in vantaggio 9-0.

L’incontro si era messo subito bene per l’azzurro, che dopo 24″ aveva spinto fuori l’avversario, guadagnando i primi due punti. Dopo 1’14” era arrivata la penalità per l’avversario e nella fase di lotta a terra l’italiano ha avuto vita facile, trovando in 18″ prima una proiezione da due punti, poi una da quattro ed infine lo schienamento.

Agli ottavi l’italiano incontrerà il nipponico Tsuchika Shimoyamada, che all’esordio ha superato l’indiano Manish Manish per 9-0.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam

roberto.santangelo@oasport.it