Lotta greco-romana, Mondiali Budapest 2018: Ignazio Sanfilippo eliminato agli ottavi nei 67 kg

Si ferma agli ottavi la corsa di Ignazio Sanfilippo ai Mondiali di lotta di Budapest: in Ungheria nella greco-romana, categoria 67 kg, l’italiano è stato nettamente sconfitto negli ottavi, venendo schienato dal nipponico Tsuchika Shimoyamada dopo neppure un minuto e mezzo, quando era già in svantaggio per 0-8.

L’incontro si era messo subito male per l’azzurro, che dopo 27″ era stato spinto fuori dall’avversario, che aveva così guadagnato i primi due punti. Dopo 1’02” era arrivata la penalità per l’azzurro, con altri due punti per l’avversario, che dopo 1’22” di match trova prima una proiezione da quattro ed infine lo schienamento.













Foto: Fijlkam

roberto.santangelo@oasport.it