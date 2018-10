Lotta, Frank Chamizo: “Voglio entrare nella storia di questa specialità. Nessuno ha mai vinto ai Mondiali in tre categorie diverse di peso”

L’uomo di punta senza se e senza ma della lotta italiana. Frank Chamizo è pronto ed è aperta la caccia al terzo oro iridato in tre categorie di peso diverse. Dopo i sigilli nel 2015 tra i 65 kg e nel 2017 tra i 70 kg, questa volta il ragazzo di origini cubane si cimenterà tra i 74 kg.

Il nostro portacolori si presenta ai nastri di partenza dei Mondiali 2018 che si disputeranno a Budapest dal 20 al 28 ottobre da numero 1 del ranking mondiale e le sue prospettive sono come al solito ambiziose: “Ho cambiato tre categorie di peso, ora sono al limite dei 74kg, una categoria olimpica, la più competitiva che c’è. Riuscire a fare il meglio anche stavolta vorrebbe dire entrare nella storia. Nessuno c’è mai riuscito ed è quello che voglio“, ha sottolineato Frank, intervistato dal Corriere dello Sport.

Una competizione nella quale, quindi, i rivali qualificati non mancheranno: “L’americano Jordan Burroughs (quattro ori iridati in bacheca ndr.), il turco Soner Demirtas, un uzbeko molto forte. Ma sono tutti molto pericolosi in questa categoria, non ci saranno match facili“, ha sottolineato Chamizo. E sulla forza della squadra italiana, il fuoriclasse nostrano ha dichiarato: “E’ una squadra competitiva, nel femminile in particolare le ho viste molto “cariche”, penso che nelle categorie al limite dei 63 e 69 chili si possa fare bene. Anche i ragazzi possono ottenere dei buoni risultati“.

E sulle problematiche dello sport italiano, il parere dell’italo-cubano è estremamente chiaro: “Dicono che è in crisi perché l’italiano tende a vedere solo il calcio, se va male quello allora va male tutto. Non è vero. Lotta, karate e judo: ci sono tanti sport che funzionano benissimo. Sono straconvinto che ci rifaremo anche nel calcio, ma non dimentichiamoci del tanto di buono che c’è anche in altre specialità“.













Foto: UWW