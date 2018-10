Lotta femminile, Mondiali Budapest 2018: nei 68 kg Dalma Caneva viene eliminata nei quarti di finale da Feng Zhou

Arriva lo stop alle buone notizie nella quarta giornata dei Mondiali di lotta in corso a Budapest per i colori azzurri: in Ungheria nella categoria 68 kg femminile Dalma Caneva ha perso nei quarti di finale contro Feng Zhou per 1-12 e deve ora sperare che la cinese vinca la propria semifinale per accedere ai ripescaggi.

Nella prima metà dell’incontro è l’azzurra a chiudere in vantaggio per 1-0 grazie al punto ricevuto per maggior combattività. Negli ultimi tre minuti però si scatena la cinese, che prima trova il 2-1 a 2’31” e poi nella stessa azione riesce in una proiezione da quattro volando sul 6-1. L’italiana è costretta ad attaccare ed esporsi e così nell’ultimo minuto la cinese trova tre proiezioni consecutive da due punti che portano l’arbitro ad interrompere l’incontro a 18″ dal termine sul 12-1.













Foto: Fijlkam

roberto.santangelo@oasport.it