Lotta femminile, Mondiali Budapest 2018: nei 68 kg Dalma Caneva supera Meerim Zhumanazarova e passa ai quarti!

Continuano ad arrivare buone notizie nella quarta giornata dei Mondiali di lotta in corso a Budapest per i colori azzurri: in Ungheria nella categoria 68 kg femminile Dalma Caneva ha superato negli ottavi di finale l’atleta del Kirghizistan Meerim Zhumanazarova per 6-5 e nei quarti attende la cinese Feng Zhou.

Dopo aver comandato ampiamente nella prima metà dell’incontro, l’azzurra ha gestito nella seconda parte, forte del 6-2. A 1’35” gli sforzi della kirghisa sono valsi l’atterramento del 6-4, ed infine ad 11″ l’azzurra è stata spinta fuori per il punto del 6-5. L’italiana si è ben difesa nei pochi secondi rimasti ed ha portato a casa il successo.

Nei quarti Dalma Caneva incontrerà la cinese Feng Zhou, che negli ottavi ha superato per 6-4 la nigeriana Blessing Oborududu.













Foto: Fijlkam

