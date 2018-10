Lotta femminile, Mondiali Budapest 2018: nei 68 kg Dalma Caneva supera Elis Manolova e va agli ottavi. Sfiderà Meerim Zhumanazarova

Inizia bene la quarta giornata dei Mondiali di lotta in corso a Budapest per i colori azzurri: in Ungheria nella categoria 68 kg femminile Dalma Caneva ha superato nel turno di qualificazione l’azera Elis Manolova ed ora affronterà agli ottavi di finale l’atleta del Kirghizistan Meerim Zhumanazarova.

Dopo aver conquistato un punto di vantaggio nella prima metà dell’incontro, l’azzurra ha ribaltato a proprio favore una situazione difficile mettendo a segno la proiezione che le è valsa il 3-0 a 1’39” dal termine del confronto. Nel finale l’azera ha tentato il tutto per tutto riuscendo unicamente a spingere fuori l’italiana conquistando a 16″ il punto dell’1-3 che a nulla le è valso.

Negli ottavi Dalma Caneva incontrerà la kirghisa Meerim Zhumanazarova, che nel turno di qualificazione ha superato per 10-0 la magiara Vanessa Elizabeth Wilson.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam

roberto.santangelo@oasport.it