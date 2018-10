Lotta femminile, Mondiali Budapest 2018: assegnati altri quattro titoli. Sara Da Col out al primo turno

Si conclude la quinta giornata dei Mondiali di lotta a Budapest, in Ungheria: assegnati altri quattro titoli e delineate le finali di altri quattro tabelloni, che si esauriranno domani, nella lotta femminile. Oggi niente da fare per l’Italia: Sara Da Col, impegnata nei 62 kg, va fuori nel turno di qualificazione e non può sperare nei ripescaggi.

Nei 65 kg oro alla finlandese Petra Maarit Olli che in finale batte la canadese Danielle Suzanne Lappage, mentre le medaglie di bronzo vanno all’azera Iryna Petrovna Netreba ed alla nipponica Ayana Gempei, invece nei 68 kg titolo iridato all’ucraina Alla Cherkasova che supera la transalpina Koumba Selene Fanta Larroque, mentre sul gradino più basso del podio salgono la statunitense Tamyra Mariama Mensah e la cinese Feng Zhou.

Nei 72 kg oro alla canadese Justina Renay Di Stasio, che batte la mongola Nasanburmaa Ochirbat, mentre i bronzi se li mettono al collo la turca Buse Tosun e l’austriaca Martina Kuenz, invece nei 76 kg affermazione della statunitense Adeline Maria Gray, che supera la turca Yasemin Adar, mentre vanno sul podio anche la canadese Erica Elizabeth Wiebe e la nipponica Hiroe Minagawa Suzuki, medaglie di bronzo.

Nei 50 kg la finalissima sarà tra la nipponica Yui Susaki e l’azera Mariya Stadnik, mentre nei 53 kg l’ultimo atto sarà tra la statunitense Sarah Ann Hildebrandt e la nipponica Haruna Okuno. Nei 57 kg femminili il titolo sarà affare tra la bulgara Bilyana Zhivkova Dudova e la cinese Ningning Rong, mentre nei 62 kg femminili se la vedranno la nipponica Yukako Kawai e la bulgara Taybe Mustafa Yusein. Domani non ci saranno azzurri in gara.













Foto: Profilo Facebook Sara Da Col

