LIVE Olympiacos-Milano basket, Eurolega 2019 in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Due giorni dopo il colpo sfiorato contro il Real Madrid, per l’A|X Armani Exchange Milano è di nuovo tempo di Eurolega, con l’incontro che la porta in Grecia, e precisamente la Pireo, di fronte all’Olympiacos, una delle favorite di questa edizione 2018-2019.

Andando oltre le edizioni dell’Eurolega dal 2016-17 in avanti, cioè quelle dell’epoca del girone unico, le due squadre si affrontano almeno due volte a edizione fin dal 2012-13: da allora, ben nove sono stati i successi della compagine greca, contro i tre di quella meneghina (di cui due nella stagione 2013-14 e una in quella 2016-17). Scendono in campo, complessivamente, sei Euroleghe, tre Coppe Saporta, due Coppe Korac (queste ultime due sono, per gli appassionati più recenti, manifestazioni sopravvissute fino al 2002, quando sono state accorpate nell’ULEB Cup che poi è diventata l’attuale EuroCup).

Olympiacos-Olimpia Milano si giocherà questa sera alle ore 20:00, al Peace and Friendship Stadium del Pireo. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE della partita, per non mancare niente di ciò che accade sul parquet.

I RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLA REGULAR SEASON DI EUROLEGA – LA PRESENTAZIONE

VENERDI’ 19 OTTOBRE:

20.00 Olympiacos-A|X Armani Exchange Milano

OLYMPIACOS-OLIMPIA MILANO: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo