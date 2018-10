Oggi è il grande giorno. Nel mitico Old Trafford andrà in scena il confronto tra Manchester United-Juventus, match valido per la Champions League 2018-2019 di calcio. I Campioni d’Italia volano in Inghilterra per affrontare lo squadrone britannico guidato da José Mourinho: si preannuncia un incontro davvero stellare e avvincente tra due delle migliori formazioni d’Europa, i bianconeri vanno a caccia della vittoria di lusso nella tana nemica per ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale dopo aver già trionfato nei primi due incontri della competizione. I Red Devils vorranno regalare una gioia al proprio pubblico, spinti dall’estro di Pogba sfideranno la compagine di Max Allegri che potrà contare sull’estro del rientrante Cristiano Ronaldo.

LIVE Manchester United-Juventus in DIRETTA: a che ora inizia e come vederla in tv e streaming

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Manchester United-Juventus, match valido per la Champions League 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 23 OTTOBRE:

21.00 Manchester United-Juventus

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













