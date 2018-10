LIVE Italia-Serbia, Mondiali volley femminile 2018 in DIRETTA: a che ora inizia la finale e come vederla in tv

Tutto è cambiato dal 2002 al 2018: continente, avversaria, giocatrici. Nel 2002 era la Max Schmeling Halle di Berlino, c’erano di fronte gli USA e l’Italia siglò il punto decisivo con Elisa Togut. Nel 2018, è la Yokohama Arena, c’è di fronte la Serbia e il simbolo del nostro Paese è Paola Egonu, un fenomeno che a neppure vent’anni sta issandosi verso vette di cui non si riesce a intuire la fine.

L’ultimo atto dei Mondiali di volley femminile 2018 vedrà l’Italia affrontare una squadra con cui i destini si sono già incrociati non più tardi di quattro giorni fa, ma a Nagoya. In quell’occasione ha vinto la Serbia per tre set a uno schierando per larghi tratti il sestetto base, mentre le azzurre qualche cambio lo avevano effettuato. Stavolta le formazioni di partenza saranno le migliori possibili: da una parte quella che ha eliminato la Cina per 3-2 con i 45 punti di Egonu e i 23 di Miriam Sylla, dall’altra quella che ha interrotto il cammino verso la gloria dell’Olanda per 3-1 con 29 punti di Boskovic e 23 di Mihajlovic.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Serbia, Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai2, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 20 OTTOBRE:

10.20 Finale terzo posto – Olanda vs Cina

12.40 Finale Mondiale 2018 volley femminile – Italia vs Serbia

ATTENZIONE: è previsto che tra il termine della finale per il bronzo e l’inizio del match per il titolo passino almeno 30 minuti, perciò la Finale per il 1° e 2° posto potrebbe, nel peggiore dei casi, slittare alcuni minuti oltre le 12.40.

ITALIA-SERBIA: COME VEDERE LA FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













