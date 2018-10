LIVE Ginnastica, Mondiali 2018 in DIRETTA: Finale all-around maschile, Xiao Ruoteng contro tutti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale del concorso generale individuale maschile ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie individuali di questa rassegna iridata, si preannuncia grande spettacolo tra i migliori atleti che si daranno battaglia sul giro completo per conquistare le ambite medaglie. Il cinese Xiao Ruoteng è il grande favorito della vigilia e va a caccia del bis vista l’assenza di Kohei Uchimura, il King indiscusso che oggi sarà assente perché non ancora al top della forma. A sfidere l’asiatico saranno il russo Nikita Nagornyy, lo statunitense Sam Mikulak, il giapponese Kenzo Shirai, il russo Artur Dalaloyan e il cinese Sun Wei. Purtroppo non ci saranno italiani in gara.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale del concorso generale individuale maschile ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

15.15 Sun Wei 13.900 e ora vediamo Dalaloyan.

15.12 Shirai si chiama un po’ fuori dal discorso col suo 13.666.

15.09 Altrettanto buono il 14.333 di Xiao agli anelli, il cinese prosegue nella sua bela gara.

15.06 Ottimo il 14.500 di Nikita Nagornyy al castello.

15.04 Mikulak ottiene 14.166 agli anelli.

14.58 Ora i big si dirigono agli anelli.

14.56 CLASSIFICA. Il rumeno Andrei Muntean (29.083) e l’ucraino Oleg Verniaiev (29.032) comandano la classifica ma hanno già potuto beneficiare del volteggio, il grande favorito Xiao Ruoteng è terzo (28.833) appena davanti a Sam Mikulak (28.700). Più attardati Sun Wei (28.399), Nikita Nagornyy (28.299) e Artur Dalaloyan (28.200).

14.55 Ottimo esercizio di Sun Wei, 14.766 al cavallo. Conclusa la seconda rotazione.

14.50 Ecco lo scatenato Xiao Ruoteng con un super 14.700 al cavallo!

14.48 Nikita Nagornyy rimane in scia con 13.566 al cavallo.

14.45 Dalaloyan 13.800 e Mikulak 14.300 al cavallo.

14.33 Ora i sei big si dirigono al cavallo con maniglie.

14.31 CLASSIFICA. Al comando il giapponese Kenzo Shirai (14.900) che precede i russi Artur Dalaloyan (14.800) e Nikita Nagornyy (14.733), poi l’armeno Artur Davtyan (14.733) che ha già potuto beneficiare del voteggio. Più attardato il cinese Xiao Ruoteng (13.933).

14.29 Strepitoso 14.900 del giapponese Kenzo Shirai al corpo libero, la vite umana non delude. Si è conclusa la prima rotazione.

14.25 La rincorsa di Xiao Ruoteng incomincia con un non ottimale 13.933.

14.22 Stoccata di Nikita Nagornyy che con 14.733 si mette subito in scia al connazionale.

14.18 Sam Mikulak si ferma a 14.400.

14.15 Dalaloyan parte invece con un ottimo 14.800 al corpo libero.

14.12 Il cinese Sun Wei incomincia con 13.633 al quadrato.

14.08 Inizia la gara. Gli uomini che lotteranno per la vittoria incominciano al corpo libero.

14.02 Consueti minuti di riscaldamento agli attrezzi.

14.00 Gli atleti sono entrati nel palazzetto. Sta per incominciare la Finale all-around maschile.

13.56 I ginnasti sono pronti per entrare nel palazzetto.

13.54 Il grande favorito della vigilia è il cinese Xiao Ruoteng che insegue il secondo sigillo consecutivo. A sfidarlo il russo Nikita Nagornyy, lo statunitense Sam Mikulak, il giapponese Kenzo Shirai, il russo Artur Dalaloyan e il cinese Sun Wei.

13.52 Si gareggia all’Aspire Dome di Doha (Qatar), la gara inizierà alla ore 14.00.

13.50 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale del concorso generale maschile ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica maschile.