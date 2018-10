LIVE Barcellona-Inter, Champions League 2019 in DIRETTA: a che ora inizia e su che canale vederla in tv gratis e in chiaro

Barcellona-Inter è il big match di oggi mercoledì 24 ottobre valido per la Champions League 2019. Al Camp Nou si scontrano le due squadre che occupano il primo posto nel rispettivo girone, entrambe hanno sconfitto PSV Eindhoven e Tottenham presentandosi così all’appuntamento con 6 punti all’attivo: lo scontro diretto mette in palio una seria ipoteca alla qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale e anche un pezzo concreto del primato nel gruppo.

I nerazzurri, reduci dalla vittoria nel derby contro il Milan maturata in pieno recupero, vanno a caccia di un clamoroso colpaccio in trasferta ma si troveranno di fronte la corazzata blaugrana che però sarà priva del fenomeno Leo Messi. Icardi e compagni hanno le carte in regola per cercare di tenere testa alla compagine catalana che comunque partirà con i favori del pronostico. Si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante dove non mancheranno grandi giocate, colpi di scena e gol.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Barcellona-Inter, match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE:

21.00 Barcellona-Inter

BARCELLONA-INTER: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com