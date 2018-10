Lewis Hamilton e Marc Marquez: i migliori in F1 e in MotoGP. Tante affinità in pista tra i due assi dei motori

Quattro gare al termine dell’annata e due Mondiali ormai in ghiaccio. Nella massima espressione della competizione motoristica su due e su quattro ruote i giochi ormai sembrano fatti. Il merito è di due dominatori: Lewis Hamilton e Marc Marquez. Il britannico di casa Mercedes, dopo aver suonato la nona sinfonia in Giappone, ha portato a 71 i successi in carriera in F1 e a 67 le lunghezze di vantaggio su Sebastian Vettel (Ferrari). Lewis si avvicina al suo quinto titolo mondiale, come Juan Manuel Fangio, e l’entrata di diritto tra i più grandi è meritata. Aggressività e raziocinio si sono viste tutte nel corso di quest’annata, che contempla ancora quattro atti ma cambierà poco. Sì perché il vantaggio tecnico e psicologico di cui gode il britannico è grande.

Le sei vittorie ottenute nelle ultime sette corse hanno permesso al 33enne di Stevenage di lievitare il suo vantaggio e acquisire grande fiducia. Un pilota che quest’anno momenti davvero down non ne ha avuti, riuscendo ad applicare in pista quello che sosteneva il mai dimenticato Ayrton Senna: “Per essere un pilota di F1 vincente è necessario capire quando è il momento di essere aggressivi e quando non esserlo“. L’alfiere delle Frecce d’Argento ha rasentato la perfezione da questo punto di vista, guidando anche sopra i problemi della W09 in alcune circostanze.

Tante affinità sono quelle con Marquez, anch’egli ormai prossimo a vincere il suo settimo iride in carriera e trionfatore in Thailandia per la settima volta nel 2018. Al di là degli episodi in Argentina e al Mugello, Marc è sempre stato in corsa per la vittoria e il podio, con la voglia di vincere in sella alla Honda, riuscendo ad assopire il proprio animus pugnandi in certe situazioni, quando le Ducati si sono dimostrate superiori. La costanza di rendimento è stata devastante e gli oltre 70 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso descrivono una situazione ormai chiusa.

Due personaggi dunque che in pista hanno espresso la loro superiorità secondo dinamiche simili, divertendosi nel loro darsi e soprattutto facendo la differenza in condizioni tecniche ideali e non. Campioni che stanno scrivendo un'epoca.













