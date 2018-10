Karate, Premier League 2018: Luigi Busà vola in finale nei -75 kg! La sorella Lorena, Viviana Bottaro, Mattia Pampaloni e il team kata maschile in lotta per il terzo posto

Grande Italia nella prima giornata di gare a Tokyo per l’ultima tappa stagionale della Premier League di karate. Sul tatami giapponese gli azzurri hanno brillato, centrando complessivamente cinque finali, di cui una per la vittoria e le altre per il terzo posto. Andiamo quindi a scoprire i protagonisti odierni.

Partiamo dal kumite, dove nei -75 kg Luigi Busà centra la finale. Il fuoriclasse siciliano, al rientro in gara in ambito internazionale, ha mostrato la sua classe unica e avrà l’occasione di lottare nuovamente per la vittoria nel massimo circuito dopo il successo di Halle/Leipzig del settembre 2017. Cammino netto per l’azzurro che si è imposto nella propria pool grazie alle vittorie con il greco Dimitrios per 5-0, il tedesco Bistsch per 3-0 e lo statunitense Scott per 7-2. In semifinale Busà ha sconfitto nettamente 3-0 il giapponese Nishimura e domenica affronterà in finale il sorprendente nipponico Yuri Mota.

Gioia anche per la sorella Lorena Busà, in lotta per il terzo posto nei -55 Kg. L’azzurra è stata sconfitta in finale di pool 4-0 dalla giapponese Nakamura, che è poi andata in finale, permettendo così a Lorena di accedere ai ripescaggi, in cui ha sconfitto la brasiliana Kumizaki 3-1 e si giocherà il podio con la tedesca Bitsch. Nulla da fare invece per Sara Cardin, che dopo essere stata battuta al primo incontro dalla kazaka Zakharova 2-0, è approdata ai ripescaggi, in cui però è stata eliminata al secondo turno dalla giapponese Yamada sempre per 2-0.

Nei -60 Kg Mattia Pampaloni raggiunge la finale per il terzo posto. L’atleta del Team Karate Puleo ha ottenuto il pass con la vittoria per hantei nel derby italiano con Antonio Vastola. Pampaloni in precedenza era stato superato 7-3 in finale di pool con il turco Samdan e domenica affronterà il brasiliano Brose. Delusione invece per Angelo Crescenzo, che viene eliminato in finale di pool proprio da Brose per 1-0 e vede così sfumare il sogno di replicare il successo di Berlino. Nei -67 kg si ferma invece all’ultimo turno dei ripescaggi il cammino di Gianluca De Vivo, superato per hantei dal brasiliano Figueira. Nulla da fare anche per Luca Maresca, che non trova la giornata giusta e viene eliminato al secondo turno dal kazako Muratov per 5-4.

Nel kata femminile si conferma ai vertici Viviana Bottaro, che si giocherà il terzo gradino del podio con la giapponese Ugai. La 31enne genovese ha dimostrato la propria forza vincendo agevolmente la propria pool, ma in semifinale non ha potuto nulla contro la campionessa del mondo Shimizu che l’ha battuta 5-0. Stop invece al primo turno dei ripescaggi per Sara Battaglia, superata dalla nipponica Ohuchi per 4-1. Infine vanno in finale per il terzo posto anche gli azzurri nel team kata maschile. Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia dopo aver battuto 3-2 Keio University e 5-0 Karatedo Shitokai, sono stati sconfitti 4-1 dalla nazionale giapponese e ora sfideranno la Shinkogakuen High School per un posto sul podio.

Foto: Fijlkam