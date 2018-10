Karate, Premier League 2018: altre tre finali azzurre! Silvia Semeraro, Clio Ferracuti e il team kata femminile in lotta per il podio

Italia brillante anche nella seconda giornata di gare a Tokyo per l’ultima tappa stagionale della Premier League di karate. Oggi sul tatami giapponese gli azzurri sono riusciti a centrare altre tre finali per il terzo posto e domani saranno complessivamente otto le finali in cui troveremo in gara i nostri portacolori.

Nel kumite, nei +68 kg Clio Ferracuti lotterà per salire sul podio per la terza volta consecutiva in Premier League. La 22enne romana è stata sconfitta al primo incontro dalla francese Garcia 7-3, ma il passaggio in finale di quest’ultima ha permesso all’azzurra di accedere ai ripescaggi. Qui Ferracuti ha dimostrato il proprio talento, battendo in successione la svizzera Kaufmann 6-4, la tedesca Yildirim 2-0 e la finlandese Keinanen per senshu, approdando così alla finale per il terzo posto, in cui sfiderà la bulgara Stubleva. Eliminata al secondo turno Alessia Neri Coppola. Azzurre sottotono invece nei -61 kg, in cui Viola Lallo, Laura Pasqua e Daria Pitta sono state tutte eliminate al primo turno.

Si conferma ai vertici anche Silvia Semeraro nei -68 kg. L’azzurra ha vinto brillantemente la propria pool, superando in successione la kazaka Budkina 2-1, la canadese Bratic 1-0 e la giapponese Someya 3-1. In semifinale Semeraro è stata però sconfitta 1-0 dalla francese Agier e domani lotterà quindi per il terzo posto con la statunitense Murphy. Fuori al secondo turno invece Emma Pecirep. Troveremo in finale per il terzo posto poi le azzurre nel team kata femminile. Il terzetto formato da Sara Battaglia, Michela Pezzetti e Terryana D’Onofrio, dopo essere stato sconfitto dalla nazionale giapponese per 5-0, potrà rifarsi e lottare per il podio domani contro le atlete della Keio University.

Giornata senza soddisfazioni invece in campo maschile. Nel kumite, nei -84 kg escono al terzo turno sia Michele Martina che Nello Maestri, sconfitti rispettivamente dal croato Kvesic 5-1 e dal giapponese Araga 1-0. Nei +84 kg il cammino di Simone Marino si ferma al primo turno dei ripescaggi, travolto 6-0 dall’azero Gurbanli, mentre Raoul Santarelli perde il primo incontro. Prestazione negativa nel kata maschile, in cui tutti gli azzurri vengono sconfitti al primo turno: Alessandro Iodice 3-2 dallo statunitense Tozaki, Alessio Ghinami 4-1 dall’altro americano Martinez, Gianluca Gallo 3-2 dal giapponese Hibi e Mattia Busato 5-0 dal nipponico Uemura.

Foto: Fijlkam