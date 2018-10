Karate, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: nella prima giornata festeggiano Arabia Saudita, Egitto e Giappone

Prima storica giornata di gare per il karate alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Oggi sul tatami argentino questo sport ha fatto il suo debutto in una competizione a cinque cerchi giovanile, in attesa di farlo poi anche tra i “grandi” a Tokyo 2020. Andiamo quindi a scoprire tutti i titoli assegnati.

Nei -61 kg maschili oro per il saudita Mohammed Ayed Al Assiri che travolge in finale il giapponese Masaki Yamaoka con il punteggio di 8-0. Le medaglie di bronzo vanno invece al marocchino Oussama Edari e al macedone Fahik Veseli.

Nei -53 kg femminili tiolo all’egiziana Yasmin Nasr Elgewily, che supera di misura in finale per 2-1 la giapponese Rinka Tahata. Sul terzo gradino del podio salgono l’iraniana Fatemeh Khonakdartarsi e l’uzbeka Dildora Alikulova.

Infine nei -59 kg femminili il Giappone, dove aver perso le due precedenti finali, riesce a trionfare grazie a Kokoro Sakaji che batte la russa Anna Chernysheva con un Ippon (3-0). Completano il podio la serba Ivana Perovic e un’altra iraniana, Mobina Heydariozomcheloei.

