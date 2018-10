Judo, Olimpiadi Giovanili 2018: la tedesca Igl è oro nei -78 kg, il kazako Saduakas conquista il titolo nei -100 kg

Nella terza giornata di gare di judo dei Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires sono stati assegnati i titoli nelle categorie -78 kg femminili e -100 kg maschili. La gara dei -78 kg ha visto il successo della tedesca Raffaela Igl dopo un bel percorso in cui ha sconfitto la slovena Lobnik e la brasiliana Rosa con un ippon al Golden Score, mentre nell’atto conclusivo ha conquistato la medaglia d’oro con un ippon dopo tre minuti di combattimento ai danni della kazaka Margarita Gritsenko. La giovane judoka kazaka in precedenza era riuscita a battere l’ecuadoregna Ortiz e la ceca Svobodova per ippon, dovendosi poi accontentare dell’argento. Il podio è stato completato dalla slovena Metka Lobnik, vincitrice della prima finalina contro Svobodova, e dalla brasiliana Eduarda Rosa, sconfitta da Igl in semifinale ma vittoriosa contro Ortiz nello spareggio per il bronzo olimpico.

Nella categoria riservata ai -100 kg maschili si è laureato Campione Olimpico giovanile il kazako Bekarys Saduakas grazie ad un waza-ari messo a segno nell’atto conclusivo contro il georgiano Ilia Sulamanidze. In semifinale i due protagonisti della finale avevano sconfitto rispettivamente l’ungherese Zsombor Veg ed il turco Omer Aydin, i quali sono poi riusciti a reagire portando a casa la medaglia di bronzo nei rispettivi spareggi. Veg ha avuto la meglio sullo sloveno Pogorevc, mentre Aydin si è guadagnato il bronzo grazie al successo ottenuto contro il moldavo Bagrin. Domani il programma del judo volgerà al termine con la gara a squadre mista, in cui non sarà presente la selezione azzurra.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Sito ufficiale YOG Buenos Aires