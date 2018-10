Judo, Grand Slam Abu Dhabi 2018: Odette Giuffrida a caccia di un risultato di prestigio dopo la delusione iridata

Dal 27 al 29 ottobre si disputerà il Grand Slam Abu Dhabi 2018 di judo, la prima competizione seniores di primo livello dopo i Campionati del Mondo di Baku di un mese fa. Saranno 372 i judoka che saliranno sul tatami, di cui 230 uomini e 142 donne, per incamerare punti importanti nel ranking mondiale valido ai fini della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella start list dell’evento figurano due “numeri 1” del ranking nelle rispettive categorie: l’iraniano Saeid Mollaei nei -81 kg maschili e l’olandese Guusje Steenhuis nei -78 kg femminili.

L’Italia sarà rappresentata solo dall’argento olimpico in carica Odette Giuffrida, che sarà impegnata nella prima giornata della competizione nel tabellone dei -52 kg. L’azzurra è reduce da una rassegna iridata molto deludente, in cui è stata eliminata all’esordio dall’israeliana Primo dopo essere anche passata in vantaggio, perciò va a caccia di un pronto riscatto nel Grand Slam emiro. La 24enne nativa di Roma, che ha subito una serie incredibile di problemi fisici nei mesi successivi all’argento olimpico ottenuto a Rio, è ancora molto attardata nella graduatoria mondiale di categoria quindi deve ricominciare a macinare buoni risultati in questi tornei per poter ambire ad una qualificazione olimpica tranquilla.

Nel tabellone di Abu Dhabi Odette non sarà testa di serie, perciò rischia di incontrare sin dai primi turni le avversarie più ostiche presenti nel tabellone dei -52 kg: la statunitense Angelica Delgado (11^ del ranking mondiale), la svizzera Evelyne Tschopp e le israeliane Gili Cohen e Gefen Primo (giustiziera dell’azzurra ai Mondiali). La nostra portacolori non parte battuta con nessuna delle atlete presenti in questa rassegna, quindi è lecito aspettarsi un bel risultato dettato dalla grande voglia di reagire dopo un periodo molto sfortunato dal punto di vista fisico e dopo la bruciante prematura eliminazione nella rassegna iridata di Baku.

