Italia-USA volley femminile, orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi giovedì 11 ottobre si gioca Italia-USA, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre, reduci da otto vittorie consecutive, sono già certe della qualificazione alla Final Six e vanno a caccia del primo posto nel girone: basta un set per chiudere davanti a tutte mentre le americane hanno bisogno di un successo per essere sicure di accedere alla terza fase della rassegna iridata.

A Osaka (Giappone) l’Italia si presenta clamorosamente da favorita visto il percorso svolto fino a questo punto mentre le Campionesse del Mondo hanno perso nettamente contro la Cina. Paola Egonu e compagne hanno tutte le carte in regola per festeggiare ma si preannuncia una partita estremamente complicata, equilibrata, avvincente e appassionante aperta a ogni risultato.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-US, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE:

09.10 Italia vs USA

ITALIA-USA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB