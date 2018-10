LIVE Italia-Usa volley femminile, Mondiali 2018 in DIRETTA: le azzurre per restare imbattute, sfida decisiva per le americane

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-USA, sfida che chiude la seconda fase dei Mondiali di volley femminile. Le azzurre si presentano a questo ultimo match con la qualificazione già in tasca e con il primo posto del girone da conquistare (bisognare vincere due set), grazie alla splendida vittoria di ieri contro la Russia per 3-1. Vincere aiuta a vincere questo è sicuro e per questo le azzurre non vogliono fare troppi calcoli. Gli Stati Uniti devono ancora guadagnarsi le Final Six e le Campionesse del Mondo in carica sono obbligate a vincere contro l’Italia per passare il turno, mentre con una sconfitta dovrebbero sperare nel successo della Cina con la Russia per non dire già clamorosamente addio al Mondiale.

OASport vi propone la diretta di Italia-Stati Uniti, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.10. Buon divertimento a tutti.













8-4 Sylla manda le due squadre al primo timeout tecnico

7-3 MURO SYLLA! CHE ITALIA!

6-3 Egonuuuuuu! Strepitosa pipe dell’azzurra

5-3 ACE DI PAOLA EGONU!

4-3 Bartsh mette fuori la diagonale

2-2 Ottima diagonale di Sylla

1-2 Bartsh con il mani fuori

1-1 Bosetti risponde subito con il pallonetto

0-1 Primo punto per gli Stati Uniti con Larson

9.10 SI COMINCIA!

9.09: Ci sarà Ofelia Malinov nel sestetto titolare. Quindi Mazzanti conferma la fiducia alla sua palleggiatrice titolare. Solito sestetto per Davide Mazzanti. Bisogna vincere due set e chiudere al primo posto.

9.06: Ora quello americano

9.05: E’ il momento degli inni nazionali. Si comincia da quello italiano

8.56: Le Campionesse del Mondo in carica sono obbligate a vincere contro l’Italia per passare il turno, mentre con una sconfitta dovrebbero sperare nel successo della Cina con la Russia per non dire già clamorosamente addio al Mondiale. Le azzurre dovranno fare particolarmente attenzione a Kimberly Hill, che milita proprio nel campionato italiano con la maglia di Conegliano e poi si attende una reazione in cabina di regia da parte di Carli Lloyd, oggi in grande difficoltà con le cinesi.

8.50: Bastano due set all’Italia per essere sicura del primo posto nel girone. Le azzurre hanno comunque detto di non voler fare troppi calcoli e puntano ad ottenere la nona vittoria consecutiva del loro fantastico Mondiale

8.45: Buongiorno cominciamo la nostra diretta