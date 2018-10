Italia-Ucraina, amichevole calcio 2018: programma, orario e tv

La Nazionale italiana di calcio torna in campo per il doppio impegno della finestra di ottobre in cui si appresta a sfidare l’Ucraina in un incontro amichevole e la Polonia nella prima giornata di ritorno della UEFA Nations League. Mercoledì 10 (ore 20.45) si giocherà allo stadio “Ferraris” di Genova l’amichevole tra Italia e Ucraina, in cui il commissario tecnico Roberto Mancini sperimenterà diverse soluzioni innovative in vista della fondamentale sfida di Nations League in casa della Polonia. Il c.t. azzurro ha convocato 28 giocatori, tra cui i rientranti Verratti, Florenzi, Giovinco ed Acerbi, oltre alla novità rappresentata da Gianluca Caprari (Sampdoria). La squadra è chiamata al riscatto dopo la disastrosa finestra di settembre in cui ha raccolto solo un punto nelle due sfide di Nations League contro Polonia e Portogallo, evidenziando delle lacune tecniche e caratteriali difficilmente risolvibili in pochi mesi.

L’incontro amichevole del “Ferraris” si svolgerà mercoledì 10 ottobre alle ore 20.45 e verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 1, anche in HD. La partita sarà disponibile anche in diretta streaming sulla piattaforma web Rai Play, mentre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di Italia-Ucraina con aggiornamenti costanti in tempo reale.

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE

Ore 20.45 Italia-Ucraina (diretta tv su Rai 1)













Foto: Osypov Shutterstock.com