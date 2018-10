Volley femminile, Mondiali 2018: la Russia vince e perde Goncharova, Serbia a valanga. USA, Cina e Olanda per la vittoria. Brasile spalle al muro

Nella notte italiana si sono disputate due partite ai Mondiali 2018 di volley femminile. La Russia, priva del fenomeno Nataliya Goncharova che ha già terminato la sua rassegna iridata a causa di un infortunio alla spalla sinistra, ha sconfitto la Bulgaria per 3-1 (25-21; 25-20; 23-25; 25-19) e continua a inseguire la qualificazione alla Final Six ma sarà davvero difficile giocare i big match contro Cina e Italia senza l’opposto. La Serbia, invece, prosegue la sua marcia trionfale: settima vittoria con il massimo scarto, 3-0 (25-14; 25-20; 25-20) rifilato alla Germania che ieri aveva sconfitto il Brasile. Le Campionesse d’Europa non si fermano più e hanno ipotecato il pass per la Final Six.

Nella giornata odierna, il Brasile è chiamato a rialzarsi e per fortuna ci sarà la partita agevole contro il Messico prima degli incontri decisivi contro Olanda e Giappone: le verdeoro sono con le spalle al muro e non possono più sbagliare se vogliono accedere alla Final Six. Gli USA, imbattuti fino a questo punto del torneo proprio come l’Italia nella Pool F, affronteranno la Turchia di Giovanni Guidetti che ormai è già eliminata dalla competizione: le Campionesse del Mondo vogliono avvicinarsi alla terza fase e partiranno da favorite ma attenzione alla reazione d’orgoglio delle anatoliche che fino a questo punto hanno davvero deluso.

L’Olanda non dovrebbe avere particolari problemi contro la Repubblica Dominicana, le orange inseguono la settima vittoria per fare un piccolo passo verso la Final Six anche se poi potrebbero risultare decisivi i big match contro Serbia e Brasile. La Cina cercherà di rispondere alla Russia, Zhu Ting e compagne non dovranno sottovalutare l’Azerbaijan anche se partiranno con tutti i favori del pronostico. La giornata si chiude alle ore 12.20 con l’Italia impegnata contro la Thailandia e il Giappone che deve sbrigare la pratica Porto Rico di fronte al proprio pubblico.

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DI OGGI