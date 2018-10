Italia-Stati Uniti, Mondiali volley femminile: a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming

Giovedì 11 ottobre si giocherà Italia-USA, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Osaka (Giappone) si concluse la seconda fase della rassegna iridata, le azzurre scenderanno in campo per affrontare le Campionesse del Mondo in un incontro che assegnerà il primo posto nella Pool F e sulla carta un accoppiamento più agevole nella prossima Final Six. La nostra Nazionale ha incantato fino a questo punto del torneo e vuole proseguire nella propria striscia ma di fronte si troverà le solide americane tra le grandi favorite per la conquista del titolo.

L’Italia è chiamata a disputare una partita di assoluto spessore tecnico e vuole dare dimostrazione della propria caratura tecnica al cospetto di un avversario importante che sulla carta parte favorito. Paola Egonu e compagne stanno attraversando un ottimo momento di forma e vogliono continuare a sognare in grande, daranno il massimo anche contro la corazzata di Kiraly per volare verso vette inesplorate alla vigilia della Final Six.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-USA, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE:

09.10 Italia vs USA

ITALIA-USA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo