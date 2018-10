Italia-Russia, Mondiali volley femminile 2018: programma, orario e tv

Mercoledì 10 ottobre si giocherà Italia-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Osaka (Giappone) le azzurre affronteranno una storica rivale priva però del fenomeno Goncharova: la nostra Nazionale partirà allora con i favori del pronostico dopo aver vinto le prime sette partite consecutive e va a caccia di quel successo che garantirebbe la certezza matematica della qualificazione alla Final Six della rassegna iridata.

La nostra Nazionale sta regalando grandi emozioni nel Sol Levante e non vuole più fermarsi, dopo aver spazzato via Azerbaijan e Thailandia negli ultimi due giorni sogna di fare lo stesso contro una compagine blasonata che ora è spalla al muro e ha assolutamente bisogno di fare risultato per continuare a sperare di proseguire la propria avventura.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l'orario d'inizio di Italia-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play.

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Russia

ITALIA-RUSSIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.













Foto: FIVB