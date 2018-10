Italia-Cuba in tv, Mondiali volley femminile: a che ora inizia e su che canale vederla

L’Italia è pronta per tornare in campo a Sapporo (Giappone) dove si stanno disputando i Mondiali 2018 di volley femminile. La nostra Nazionale, dopo le agevoli vittorie contro Bulgaria e Canada, va a caccia del terzo successo consecutivo contro la modesta Cuba, nobile decaduta e lontanissima parente della corazzata che vinse tre Olimpiadi consecutive negli anni ’90. Le azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico, le ragazze del CT Davide Mazzanti non dovrebbero avere particolari problemi contro la compagine caraibiche e vogliono fare bene in attesa dei big match contro Turchia e Cina che ci diranno davvero chi siamo. L’appuntamento è per martedì 2 ottobre, sempre alle ore 06.40 come ormai siamo abituati visto il fuso orario di sette ore rispetto al Sol Levante.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Cuba, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 2 OTTOBRE:

06.40 Italia-Cuba

ITALIA-CUBA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB