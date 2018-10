Italia-Cina, semifinale Mondiali volley femminile 2018: a che ora inizia e su che canale vederla in tv

Venerdì 19 ottobre si giocherà Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si sfideranno per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata: la nostra Nazionale insegue la seconda finale della sua storia dopo quella vinta a Berlino 2002, le asiatiche puntano alla sesta (hanno perso le ultime tre, vinte quelle del 1982 e 1986). Le Campionesse Olimpiche sembrano essere leggermente favorite, hanno la giusta esperienza per fare la differenza in una partita da dentro o fuori ma le azzurre hanno emozionato per tutto il torneo e ora hanno la possibilità di continuare a sognare in grande.

Paola Egonu e compagne hanno già sconfitto la Cina nella prima fase, le ragazze del CT Davide Mazzanti sono pronte alla sfida stellare contro la corazzata guidata da Zhu Ting: a suon di bordate e schiacciate cercheremo di sognare ancora in grande in quella che è la rivincita della semifinale giocata quattro anni fa a Milano.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO, IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLE SEMIFINALI DEI MONDIALI

VENERDI’ 19 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Cina

ITALIA-CINA: COME VEDERE LA SEMIFINALE DEI MONDIALI IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto FIVB