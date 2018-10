Inter-Milan 1-0, gli highlights, il video e i gol della partita. Decide la rete di Maurito Icardi

Finisce 1-0 in favore dell’Inter il derby di Milano, big match del nono turno di Serie A. Una gara ricca di emozioni che ha vissuto di fiammate: un gol annullato per parte (Icardi e Musacchio), un palo colpito da de Vrij. Nerazzurri più propositivi e pericolosi nel primo tempo, Donnaurumma salva su Perisic. Brutto intervento di Biglia su Nainggolan, costretto ad uscire per infortunio. Nella ripresa, quando tutto lasciava presagire il pareggio, è arrivata la marcatura di Maurito Icardi. Incredibile errore di valutazione del portiere rossonero che su un cross dalla destra di Calabria calcola male l’uscita e si lascia scavalcare dal pallone: sul secondo palo Icardi non ha difficoltà a insaccare a porta semi vuotaDi seguito gli highlights del match di San Siro.

CLICCA QUI PER GUARDARE GLI HIGHLIGHTS DI INTER-MILAN 1-0 SU SKY













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock