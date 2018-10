Hockey su pista, Europei femminili Mealhada 2018: Italia-Spagna 1-7, pesante ko per le azzurre in Portogallo

Una pesante sconfitta per l’Italia negli Europei femminili di hockey su pista a Mealhada (Portogallo). La Spagna, campione d’Europa e del mondo, si è imposta 7-1 contro le azzurre che poco hanno potuto fare al cospetto di un avversario tecnicamente superiore.

Un match nel quale il piano tattico del tecnico nostrano Massimo Giudice era quello di ostacolare l’eccezionale potenziale offensivo delle rivali per cercare poi di sorprenderle con ripartenze o ribaltamenti di fronte rapidi. Purtroppo però i propositi sono stati vanificati dalle marcature di Casarramona e della doppietta di Lee nella prima frazione che ha indirizzato il match in favore delle Furie Rosse.

Nella ripresa poi le firme di Diez (due volte), Pigdueta e Busquets hanno dato allo score delle proporzioni eccessive anche per quello che le ragazze italiane hanno espresso. Il gol finale di Erika Ghirardello non può di certo alleviare il peso di questo ko. Il Bel Paese, a questo punto, deve dimenticare questo confronto e pensare a quel che sarà. Domani alle 20 c’è il primo di tre incontri per conquistare un posto sul podio in questa rassegna, che si disputa secondo un girone all’italiana. Ci sarà la sfida contro la Germania, medaglia di bronzo ai World Roller Games di Nanchino e avversario molto impegnativo. Poi ci saranno Portogallo (giovedì) e Francia (venerdì).

IL TABELLINO

ITALIA-SPAGNA 7-1 (primo tempo: 0-3)

MARCATORI: 7.11 Casarramona, 14.49 e 18.33 Lee. Nella ripresa: 1.57 e 5.48 Diez, 16.13 Pigdueta, 20.28 Busquets, 24.51 Ghirardello.

ITALIA: Caretta, Sartori, Lamacchia, Maniero, Galeassi, Lapolla, Ghirardello, Tamiozzo, Toffanin, Zarantonello. All. Giudice.

SPAGNA: Vicente, Lee, Pigdueta, Barcons, Casarramona, M.Gonzales, Diez, Busquets, S.Gonzales, Ferrer. All.Lozano.

ARBITRI: Cardoso e Duarte (Portogallo)

ESPULSA per 2′ Lapolla nella ripresa.

QUINTETTI INIZIALI

ITALIA: Caretta, Lapolla, Ghirardello, Galeassi, Tamiozzo.

SPAGNA: Vicente, Casarramona, M.Gonzales, Diez, S.Gonzales.

RISULTATI DELLA SECONDA GIORNATA

Spagna – Svizzera 12-0

Francia – Inghilterra 11-5

Italia – Spagna 1-7

Portogallo – Germania (inizio ore 22)

CLASSIFICA

Spagna 9 (3 partite giocate), Portogallo 3 (1), Francia 3 (2), Italia 3 (2), Svizzera 0 (2), Inghilterra 0 (2), Germania 0 (0).

PARTITE DI DOMANI – MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE – TERZA GIORNATA

ore 10.30 Germania – Francia

ore 18.00 Svizzera – Inghilterra

ore 20.00 Italia – Germania

ore 22.00 Francia – Portogallo

CALENDARIO ITALIA

Giovedì 11 – ore 10.30 – Inghilterra vs Italia

Giovedì 11 – ore 22 – Portogallo vs Italia

Venerdì 12 – ore 18 – Italia vs Francia













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook Giulia Galeassi