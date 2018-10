Hockey prato, Hockey Series Finals 2019: decise le sedi. Nazionale maschile in Malesia, azzurre a Valencia

La FIH ha annunciato in settimana le sedi per quanto riguarda le Hockey Series Finals 2019: i fondamentali tornei (tre maschili e tre femminili) che assegneranno i pass per volare ai gruppi di qualificazione verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Presenti, dopo le splendide performance di questa stagione, entrambe le nazionali italiane.

Cammino durissimo per la squadra maschile, che ha già fatto davvero tanto ad arrivare fino a questo punto. Gli azzurri di Da Gai (37 del ranking mondiale) saranno impegnati in Malesia, a Kuala Lumpur, dal 26 aprile al 4 maggio. Girone durissimo: al via Canada (11 del ranking internazionale), Malesia (12), Cina (17), Austria (18), Brasile (26), Galles (24) e Vanuatu (64).

Resterà in Europa invece la squadra al femminile guidata da Roberto Carta (17ma forza del ranking FIH). Azzurre impegnate a Valencia, in Spagna, dal 19 al 27 giugno. Spagna (7), Sudafrica (15), Bielorussia (20), Canada (21), Galles (26), Thailandia (28) e una squadra ancora da decidere le rivali: a parte le padrone di casa spagnole, tutte avversarie alla portata per Tiddi e compagne.

Per raggiungere il torneo di qualificazione a Cinque Cerchi bisognerà centrare le prime due piazze dei raggruppamenti.













Foto: FIH