Hockey pista, A1 2018-2019: Bassano-Trissino in Diretta Live Streaming su OA Sport e IRC Sport. Orario e programma

Oggi sabato 6 ottobre incomincia la Serie A1 2018-2019 di hockey su pista, riparte il campionato con tutte le squadre in campo e con l’ambizioso Bassano impegnato contro il temibile Trissino. Alle ore 20.45 i giallorossi saranno impegnati di fronte al proprio pubblico contro un avversario particolarmente ostico grazie a due nuovi arrivati come il portiere Català e la punta Xavi Rubio. Il Bassano cercherà di regalare una gioia ai tifosi e di conquistare la vittoria in questa prima giornata, spinto dal buon Crespo che si sta mettendo a disposizione dei compagni e sfruttando quel cinismo che appartiene ai ragazzi di mister Barbieri.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su OA Sport e IRC Sport. La nostra testata trasmetterà tutto il campionato di hockey su pista per l’intera stagione mostrandovi le migliori partite e tutte le immagini per accompagnarvi in questa annata che si preannuncia estremamente spettacolare e avvincente per la nostra Serie A1. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Bassano-Trissino, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019 di hockey su pista.

SABATO 6 OTTOBRE:

20.45 Bassano-Trissino

BASSANO-TRISSINO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA STREAMING E COME SEGUIRE TUTTO IL CAMPIONATO

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su OA Sport e su IRC Sport. La nostra testate trasmetterà le immagini dell’intero campionato per tutta la stagione.













Foto: Romeo Deganello