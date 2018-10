Hockey ghiaccio, EBEL 2019: Bolzano vince ancora, ma Vienna rimane sempre in fuga

Per Bolzano si chiude questo fine settimana davvero intenso nella EBEL 2019 con due vittorie di capitale importanza. Gli altoatesini, infatti, dopo il successo a Znojmo di venerdì, hanno replicato questa sera regolando per 2-1 i Dornbirn Bulldogs al Palaonda in un match valevole per il decimo turno. Bolzano, ancora priva di Dan Catenacci, Luca Frigo e Alex Petan, passa in vantaggio in apertura di incontro, dopo 10:42, con il gol di Marco Insam su assist di Angelo Miceli. Gli ospiti centrano il pareggio al minuto 26:17, ma dopo poco (al 35:12) gli altoatesini tornano avanti con la segnatura di Brett Findley su assistenza di Michael Blunden. Nel finale non succede niente di importante e per la compagine di Kai Suikkanen arrivano altri tre punti che confermano la seconda posizione in classifica. Davanti a tutti rimangono i Vienna Capitals con 29 punti, sempre a +8 su Bolzano. In terza posizione scivolano i Graz99ers che, vincendo all’overtime, non riescono a rimanere a pari punti con gli italiani. Alle loro spalle sale il Red Bull Salisburgo, a quota 15 assieme al KAC.

Gli altri match: la capolista Vienna prosegue nel suo cammino inarrestabile, passeggiando in casa del Znojmo con il punteggio di 5-2. I Capitals si erano portati avanti addirittura sul 5-0 al minuto 29:55, per poi gestire il vantaggio fino alla conclusione. Largo successo anche per il Red Bull Salisburgo che schianta per 5-1 il Zagabria dopo un gol in ognuno dei due primi tempi, prima di dilagare con tre marcature nel terzo prima della rete della bandiera dei croati. Importante vittoria ai supplementari per i Graz99ers che si impongono con il punteggio di 4-3 sul Fehervar, dopo aver ripreso l’incontro al minuto 54:21. Gol vittoria al 64:57 con Yellow Horn. Successo casalingo per 1-0 per l’EHC Black Wings Linz contro l’EC Panaceo, mentre il KAC Klagenfurt supera 3-2 all’overtime l’HC Innsbruck dopo un match decisamente combattuto.

CLASSIFICA EBEL 2019

1 VIC 10 +19 29 2 HCB 10 +10 21 3 G99 10 +11 20 4 RBS 9 +14 15 5 KAC 9 +6 15 6 EHL 10 -3 14 7 AVS 10 -6 14 8 DEC 10 +2 12 9 VSV 10 -6 12 10 HCI 10 -8 10 11 MZA 9 -19 7 12 ZNO 9 -20 5



Foto: hockey – bolzano – Carola Fabrizia Semino