Hockey ghiaccio, EBEL 2018-2019: Bolzano vince la quarta di fila in casa degli ungheresi del Fehervar

Bolzano continua la sua striscia positiva nel campionato austriaco di EBEL 2018-2019: gli italiani ottengono una comoda vittoria sul campo degli ungheresi del Fehervar con il punteggio di 5-2. Le Foxes, con la quarta vittoria consecutiva, raggiungono il secondo posto in campionato a 24 punti alle spalle del Vienna, unica formazione ancora imbattuta e distante 8 punti dal resto della compagnia. La partita si mette subito in discesa grazie alla rete del canadese Mike Blunden, imbeccato dal connazionale Brett Findlay dopo appena 3′. La reazione dei padroni di casa arriva a metà primo periodo ed è firmata Anze Kuralt, che fissa il risultato sul momentaneo 1-1. Bolzano, però, mantiene le redini del match e si riporta in vantaggio prima dell’intervallo con il gol di Paul Geiger, servito da Daniel Frank.

Nel secondo terzo Bolzano accelera e dà lo strappo decisivo all’incontro con le marcature di Daniel Catenacci, su assist di Findlay, e ancora di Blunden, lanciato dallo stesso Catenacci. Si va alla seconda pausa sul 4-1 per gli ospiti, in controllo assoluto della sfida. Il terzo periodo, quindi, è ordinaria amministrazione per Bolzano, che trova il pokerissimo, in situazione di powerplay, con Andrew Crescenzi. Serve solo a rendere il passivo meno pesante il gol allo scadere di Daniel Szabo, sempre in superiorità numerica. Le Foxes torneranno in campo domani alle 17:30 per affrontare in Croazia il Medvescak Zagreb, penultimo in classifica. Per la squadra italiana potrebbe essere un’occasione d’oro per conquistare il quinto successo di fila e avvicinare sempre di più i playoff.













Foto: Carola Semino