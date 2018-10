Highlights Roma-SPAL 0-2, il VIDEO e le azioni salienti della partita: giallorossi affossati all’Olimpico da Petagna e Bonifazi

Notte fonda per la Roma nell’anticipo della nona giornata di Serie A. I giallorossi di Eusebio Di Francesco sono stati sconfitti 2-0 dalla SPAL allo Stadio Olimpico per effetto delle marcature di Andrea Petagna al 38′ su calcio di rigore e di Kevin Bonifazi al 56′. Ospiti che negli ultimi 20 minuti hanno giocato anche in inferiorità numerica per via dell’espulsione per doppia ammonizione di Vanja Milinković-Savić. Roma che con questo sorprendente risultato rimane a 14 punti, in sesta posizione a 10 punti dalla Juventus capolista, mentre la la formazione ferrarese sale a 12. Di seguiti le azioni salienti, i gol e gli highlights della partita:

Foto: Gianfranco Carozza