Golf, PGA Tour 2019: Gary Woodland e Marc Leishman guidano il CIMB Classic al termine dei primi due round

Il PGA Tour 2019 si è spostato in Asia per dar vita ad un evento ideato in collaborazione con l’Asian Tour. Si tratta del CIMB Classic (montepremi 7 milioni di dollari), torneo nato nel 2010 che si tiene sul percorso par 72 del TPC Kuala Lumpur (West Course) della capitale malese.

Al termine dei primi due round troviamo in vetta Gary Woodland. L’americano, grazie ad un secondo giro supersonico da -11, è balzato al comando con lo score complessivo di -14 (130 colpi), raggiungendo l’australiano Marc Leishman. In terza posizione, con una sola lunghezza da recuperare ai leader, registriamo l’inglese Paul Casey e l’indiano Shubhankar Sharma.

Fuori dal podio momentaneo con -12 il terzetto di statunitensi composti da Bronson Burgoon, Scott Piercy ed Austin Cook. -11 ed ottavo posto per gli americani Kevin Chappell e Nick Watney, mentre chiudono la top ten con il punteggio di -10 l’argentino Emiliano Grillo, il sudafricano Lucas Oosthuizen, gli americani Bill Horschel, Joel Dahmen e J.B. Holmes.

Nella passata edizione trionfò lo statunitense Pat Perez con lo score di -24. Perez occupa attualmente la 36esima piazza a 9 colpi di distanza dalla vetta. Sarà obiettivamente difficile per lui confermare il titolo del 2018. Fondamentale il terzo round, che nella mattinata di sabato ci dirà sicuramente qualcosa in più.