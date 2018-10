Golf, PGA Tour 2019: Chez Reavie guida la classifica della CJ Cup @ Nine Bridges

I protagonisti del PGA Tour continuano nella full immersion asiatica sfidandosi sul percorso par 72 del Nine Bridges Golf Club di Jeju Island (Corea del Sud) nella CJ Cup @ Nine Bridges (montepremi 9,5 milioni di dollari)

Al termine del primo round guida la leaderboard Chez Reavie con il punteggio di -4 (68 colpi). L’americano mette a segno 5 birdie ed incappa in un solo bogey prendendosi dunque il comando della classifica provvisoria con una lunghezza di margine sull’inglese Danny Willett e sul sudcoreano Kim-si Woo.

In quarta posizione con lo score di -2 completano la top ten il padrone di casa An Byeong-hun, l’australiano Rod Pampling, l’inglese Ian Poulter e gli statunitensi Scott Piercy, Michael Kim, Nick Watney ed Austin Cook. Classifica cortissima con ben 32 golfisti racchiusi in soli 5 colpi.

Da segnalare l’avvio difficoltoso per Justin Thomas. L’americano, detentore del titolo, occupa la 33esima posizione con il punteggio di +1. Dal secondo round dovrà cambiare ritmo per cercare di coltivare sogni di back-to-back.

Foto: Valerio Origo