Golf, PGA Tour 2019: Cameron Champ allunga nel terzo giro del Sanderson Farms Championship

Si è concluso anche il terzo giro del Sanderson Farms Championship, torneo del PGA Tour che si svolge sul par 72 del Country Club di Jackson (Mississipi, Stati Uniti).

Dopo due round all’insegna dell’equilibrio, nella terza tornata lo statunitense Cameron Champ ha provato ad allungare sul resto del gruppo e si è portato in testa a -17 grazie ad un giro in 64. L’americano ha chiuso con un -8 di giornata, realizzando ben nove birdie ed un solo bogey. Alle sue spalle, con quattro colpi di distacco a -13, il canadese Corey Conners che ha fatto segnare lo stesso score di Champ guadagnando ben tredici posizioni.

Dietro di lui a -12 la coppia americana composta da D. J. Trahan e Shawn Stefani, mentre in quinta posizione appaiati lo scozzese Martin Laird e lo statunitense Sam Burns, autore di un ottimo giro chiuso in 66 colpi, a -11. Al settimo posto in solitaria a -10 l’americano Dylan Meyer, seguito da un gruppo di ben sette giocatori a -9 composto dagli statunitensi Bill Haas, Lucas Glover, Talor Gooch, Matt Every, Chad Ramey e Seth Reeves e dall’argentino Andres Romero, a chiudere la top 10. Appuntamento nella notte italiana per il quarto e decisivo round.

