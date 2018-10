Golf, Dustin Johnson promette battaglia per tornare numero uno del mondo

Dustin Johnson ha perso la posizione di leader dell’Official World Golf Ranking alla fine della scorsa settimana, quando Brooks Koepka lo ha superato a seguito della vittoria nella CJ Cup @ Nine Bridges. In questa sfida tra connazionali, il nativo di Columbia non è esattamente intenzionato a lasciare strada ad altri, esprimendolo con chiarezza in alcune dichiarazioni alla vigilia del WGC-HSBC Champions.

Queste le parole di Johnson: “Tornare in vetta alla leadership mondiale è uno dei miei obiettivi, non l’unico. Non vedo l’ora di scendere in campo, l’HSBC è uno dei quei tornei che tutti i giocatori vogliono giocare e vincere“.

Il golfista americano, quest’anno, si è issato fino alla vetta del ranking mondiale con tre vittorie sul tour americano, al Sentry Tournament of Champions, al FedEx St. Jude Classic e al Canadian Open, cui si aggiungono un secondo e diversi terzi posti. Nel suo palmares figura inoltre la vittoria agli US Open del 2016, in cui prevalse con quattro colpi di vantaggio su Jim Furyk, Shane Lowry e Scott Piercy. Quest’anno, nei Major, è arrivato decimo al Masters di Augusta, terzo agli US Open, fuori dal taglio all’Open Championship e 27° al PGA Championship. Nei tornei dei World Golf Championships, invece, è arrivato nono nel Championship, 59° nel match play, terzo nell’Invitational, e affronta l’HSBC Champions con la memoria del successo datato 2013.













Credits: L.E.MORMILE / Shutterstock