Giro d’Italia 2019, Chris Froome ed Elia Viviani presenti alla presentazione del percorso! L’orario e le anticipazioni sulle tappe

Domani sarà il gran giorno e l’attesa finirà. Nella giornata di mercoledì 31 ottobre, infatti, presso gli studi Rai di Milano, con diretta televisiva a partire dalle 16.45, verrà presentato nel dettaglio il percorso del Giro d’Italia 2019. 21 tappe che avranno il loro principio l’11 maggio da Bologna, con una cronometro che si concluderà in cima all’erta dell’San Luca che regalerà fin dall’inizio tante emozioni. L’epilogo sarà sempre contro il tempo nella magnifica cornice dell’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ovviamente prima di giungere nella città di Romeo e Giulietta i corridori dovranno affrontare tante insidie.

A presenziare a questo evento ci sarà il campione della Corsa Rosa dell’edizione 2018 Chris Froome e il campione italiano Elia Viviani, vincitore anche della Maglia Ciclamino 2018. Due figure importanti che, oltre ai rappresentanti di squadre, sponsor, media, istituzioni ecc., daranno lustro alla manifestazione accompagnata, come sempre, da tanto pathos.

L’evento inizierà alle ore 16.45 e sarà visibile in diretta tv su Rai2 e in diretta streaming sul sito ufficiale del Giro d’Italia e su RaiPlay. OA Sport seguirà la cerimonia in tempo reale con la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi nemmeno un minuto. Di seguito il programma completo

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE

ore 16.45 Presentazione Giro d’Italia 2019













Foto Credit: LaPresse