Giro di Lombardia, Teuns: “Ho sofferto sul muro di Sormano, ma sono riuscito a ricucire in discesa e a conquistare il podio”

Giornata molto felice per Dylan Teuns al Giro di Lombardia 2018, terzo sul traguardo di Como dietro Thibaut Pinot e Vincenzo Nibali. Per il belga si tratta del secondo podio in una settimana dopo quello conquistato al Giro d’Emilia alle spalle del compagno di squadra Alessandro De Marchi e del colombiano Rigoberto Uran. Il bottino stagionale del ciclista della BMC vanta la bellezza di 10 podi. Quello di oggi è senza dubbio tra i più belli, considerate le difficoltà del tracciato, superate grazie ad un’ottima gamba, che ha permesso al 26enne di non perdere troppo terreno dai più forti sul muro di Sormano per poi restare con loro e vincere agevolmente la volata per il terzo posto.

Queste le parole di Teuns a fine corsa: “Era la mia ultima corsa dell’anno, quindi per quest’anno non posso più vincere. E il secondo podio in una settimana e il decimo in stagione. Per quest’anno è andata così. È un peccato, ma posso essere felice di essere salito sul podio in una corsa come questa. Sapevo che il Muro di Sormano poteva essere decisivo ai fini della vittoria, ho provato a seguire i migliori ma non è stato semplice. Hanno attaccato forte, io ho scollinato con una trentina di metri e non troppo distante, ma in discesa non era facile cucire un gap simile. Pinot era imprendibile, abbiamo ripreso tutti tranne lui”.

Foto: Shutterstock