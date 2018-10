Giro di Lombardia 2018: data, programma, orario e tv. Il percorso della ‘Classica delle foglie morte’

Sabato 13 ottobre si correrà il Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione. La “Classica delle Foglie Morte” anche quest’anno sarà un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo, con tanti campioni che si sfideranno per la conquista di una delle corse più ambite dell’anno. Lo scorso anno trionfò in solitaria Vincenzo Nibali, con uno spettacolare attacco nel finale.

Questa 112ma edizione prevede un percorso di 241 km da Bergamo a Como. I corridori dovranno superare 4.000 metri di dislivello attraverso cinque salite. Nella prima parte si affronteranno Colle Gallo e Colle Brianza, poi negli ultimi 80 km la corsa entrerà nel vivo ad Onno. Si scaleranno infatti in successione la salita della Madonna del Ghisallo e il durissimo Muro di Sormano. Dopo un tratto in falsopiano si entrerà poi a Como per affrontare il Civiglio e poi uno strappo finale posto a tre chilometri dell’arrivo.

La partenza della corsa è fissata alle 10.30, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.35 e le 17.20, in base alla media oraria. Il Giro di Lombardia sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Giro di Lombardia 2018

Sabato 13 ottobre

Bergamo-Como 241 km

Partenza: 10.30

Arrivo previsto: 16.35-17.20 circa

alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Foto: Valerio Origo