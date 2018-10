Giro dell’Emilia 2018: il capolavoro di Alessandro De Marchi! Si rivede un buon Vincenzo Nibali

Straordinaria vittoria di Alessandro De Marchi al Giro dell’Emilia. Il 32enne friulano della BMC ha trionfato in solitaria sul San Luca dopo una stupenda azione da lontano, attaccando ad oltre 20 km dal traguardo. Completano il podio il colombiano Rigoberto Uran e il belga Dylan Teuns. Nel finale protagonista anche Vincenzo Nibali, che dà segnali positivi e chiude in ottava posizione.

Partenza a tutta, con numerosi scatti e la fuga di giornata si forma dopo 18 km, composta da otto corridori: Alberto Bettiol (BMC), Umberto Orsini (Bardiani-CSF), Nicola Bagioli (Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini), Ben Swift (UAE-Emirates), Scott Davies (Dimension Data), Robert Power (Mitchelton-Scott), Niklas Eg (Trek-Segafredo) e Viesturs Luksevics (Amore & Vita-Prodir). Il gruppo, dopo una prima fase di controllo, lascia andare i fuggitivi, che arrivano ad avere 10’ di vantaggio dopo 45 km. Un gap che cala poi progressivamente nella parte centrale della corsa.

Sul primo passaggio sulla salita di San Luca c’è subito selezione e in testa rimangono in quattro: Power, Davies, Bagioli e Orsini. Nel giro successivo riescono a fare la differenza Matej Mohoric (Bahrain-Merida) e Alessandro De Marchi (BMC) che vanno a riprendere e saltare i fuggitivi. Sulla terza ascesa De Marchi aumenta ancora il ritmo e resta al comando in solitaria ai -20 km. Al suo inseguimento si forma invece un quintetto con Mohoric, Diego Rosa (Team Sky), Edward Ravasi (UAE Team Emirates), Alexandre Geniez (Ag2r La Mondiale) e Daniel Martinez (EF-Drapac). Nella penultima tornata allunga Geniez, che prova a riportarsi sulla testa, ma poco dopo viene ripreso dal gruppo insieme agli altri attaccanti.

De Marchi inizia l’ultimo giro con 45″ di vantaggio sul gruppo. In discesa scatta Gianluca Brambilla (Trek Segafredo) insieme ad uno scatenato Mohoric. All’imbocco dell’ultima ascesa arriva però un problema meccanico per Brambilla, che esce così dai giochi. Poco dopo anche Mohoric viene ripreso dal gruppo con l’accelerazione di Michael Woods (EF-Drapac), seguito brillantemente da Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). De Marchi continua a spingere a tutta e va a conquistare una splendida vittoria in solitaria. Secondo posto per Rigoberto Uran (EF-Drapac), scattato nell’ultimo chilometro. In terza posizione si piazza Dylan Teuns (BMC), seguito da Woods, Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), Romain Bardet (Ag2r La Mondiale), Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) e Nibali.

Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com