Ciclismo, tragedia in Belgio: morto Jimmy Duquennoy, aveva 23 anni. Probabile arresto cardiaco

Una nuova tragedia ha sconvolto il mondo del ciclismo: Jimmy Duquennoy, 23enne professionista in forza alla WB Aqua Protect Veranclassic, è purtroppo deceduto. La morte sarebbe stata provocata da un arresto cardiaco, a comunicare la triste notizia è stata la sua stessa squadra tramite un comunicato: “Abbiamo appreso stamane la terribile notizia della morte di Jimmy Duquennoy. Jimmy è morto improvvisamente ieri sera a casa sua. Aveva 23 anni. Questo ragazzo era il più gioviale, gentile, aperto dei ragazzi. Aveva iniziato la sua carriera nella nostra formazione giovanile Color-Code-Aquality Protect prima di realizzare il suo sogno di diventare professionista con la Wallonie Bruxelles nel 2016. Siamo vicini alla famiglia e ai parenti di Jimmy. RIP”.

Il ragazzo è dunque spirato nella sua casa di Tournai, in stagione aveva colto un buon decimo posto alla Dwars door West-Vlanderen, aveva partecipato tra le altre cose al Giro di Croazia e il grande pubblico probabilmente se lo ricorda per una caduta in cui era incappato durante la Parigi-Roubaix. Mercoledì era in corsa alla Sparkassen Muensterland Giro, classica tedesca di fine stagione dalla quale si era ritirato.













Foto: pagina Facebook Jimmy Duquennoy