Ginnastica, Olimpiadi Giovanili 2018: Giorgia Villa sfiora il tris dorato! Klimenko vince per un decimo sugli staggi, la Fata è seconda

La tripletta sfuma per appena un decimo, impedita dalla rediviva Kseniia Klimenko che dopo una settimana in apnea si risveglia e conquista il titolo alle parallele asimmetriche alle Olimpiadi Giovanili 2018. Giorgia Villa andava a caccia della terza medaglia d’oro dopo aver dominato nel concorso generale e al volteggio, saliva per ultima sugli staggi e portava in gara un meraviglioso esercizio con il vertiginoso D Score di 6.0 ma una piccola sbavatura nella parte centrale della prova le ha impedito di fare meglio dell’avversaria tornata in auge in maniera improvvisa.

La bergamasca si mette al collo la medaglia d’argento con il punteggio di 14.166 salendo sul podio insieme appunto alla Klimenko (14.266) e alla cinese Xijing Tang (13.900, 6.0) al termine di una Finale di Specialità davvero bellissima e dall’interessante livello tecnico, praticamente da seniores nonostante in gara ci fossero solo delle under 16. L’attrezzo prediletto di Giorgia non regala la massima soddisfazione nell’atto conclusivo come era già successo agli Europei ma salire sul podio a cinque cerchi per tre volte consecutive è un’impresa colossale: eguagliato il record di Carlotta Ferlito risalente a Singapore 2010 (la siciliana però non vinse alcun titolo), ora la 15enne ha tutte le chance di fare meglio visto che lunedì sarà impegnata alla trave e al corpo libero in quelle che saranno le sue ultime gare internazionali tra le under 16.