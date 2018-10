Ginnastica, Olimpiadi Giovanili 2018: Giorgia Villa firma il poker, finale alla trave! Seconda nel generale, ora caccia agli ori

Quattro su quattro. Giorgia Villa non si lascia scappare nulla alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina).

La bergamasca si è qualificata alla Finale di Specialità alla trave dopo aver già fatto filotto sugli altri attrezzi ma oggi la Campionessa d’Europa juniores non è stata perfetta, ha commesso qualche imprecisione di troppo e non è andata oltre il settimo posto (12.333).

Un risultato che ha costretto la 15enne nella seconda posizione nelle qualifiche del concorso generale, col totale di 53.966 a un decimo dall’ucraina Anastasiia Bachynska che ha così chiuso il turno di qualificazione al comando. Tra due giorni si tornerà in pedana per la Finale all-around, Giorgia andrà a caccia dell’oro sfidando non solo la Bachysnka ma anche la cinese Xijing Tang, la russa Ksenia Klimenko e la britannica Amelie Morgan.