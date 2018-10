Ginnastica, Olimpiadi Giovanili 2018: Giorgia Villa chiude col botto, Campionessa al corpo libero! Tris di ori, ora si vola tra le grandi

Una chiusura con il botto, da vera Campionessa che ha voluto salutare con l’ultimo sigillo da numero uno. Giorgia Villa non si accontenta e conquista la medaglia d’oro al corpo libero alle Olimpiadi Giovanili in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina): l’azzurrina, che aveva già trionfato nel concorso generale e al volteggio, domina anche l’atto conclusivo al quadrato e conquista il terzo titolo in questa rassegna a cinque cerchi tornando a casa con addirittura quattro medaglie (va aggiunto l’argento alle parallele, il poker è sfumato per appena un decimo).

La 15enne bergamasca, che batte il record di Carlotta Ferlito (tre medaglie a Singapore 2010, ma nessuna d’oro), si conferma come la grande promessa della ginnastica artistica italiana e chiude così la sua carriera tra le under 16, quella di oggi resterà l’ultima gara internazionale tra le juniores prima dell‘attesissimo passaggio tra le grandi previsto per il prossimo 1° gennaio con il mirino puntato sulle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Oggi la nostra Fata è stata imprendibile, è scesa in pedana con la giusta cattiveria dopo che alla trave non era riuscita a salire sul podio e ha fatto la differenza grazie alla sua proverbiale espressività che viene particolarmente apprezzata dalle giurie insieme alla sua precisione: 13.300 (4.8 il D Score) per battere la britannica Amelie Morgan (13.233) e l’ucraina Anastasiia Bachynska (13.166) che l’aveva preceduta in qualifica. La stagione perfetta è stata completata degnamente: tre ori olimpici, due ori individuali agli Europei, Campionessa d’Italia Assoluta e Trofeo di Jesolo in bacheca.

Alla trave Giorgia si è dovuta accontentare della quarta posizione mancando il podio per appena sette centesimi di punto. La nostra portacolori, che è Campionessa d’Europa su questo attrezzo, ha notevolmente migliorato l’esecuzione rispetto alla qualifica ma ha commesso una piccola leggerezza in uscita che è verosimilmente costata una medaglia: 12.966 per l’azzurrina contro il 13.033 della britannica Amelie Morgan nella gara letteralmente dominata dalla cinese Xijing Tang (14.033 con 5.9 di D Score, punteggio almeno da finale in un Mondiale assoluto) davanti alla russa Kseniia Klimenko (13.533).